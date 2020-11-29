وفاة مدرب فريق الاحتراف للاعب علاء عباس

2020/11/29 | 00:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} توفي مدرب نادي جيل فيسنتي البرتغالي فيتور اوليفيرا الذي انتقل أليه لاعب المنتخب العراقي علاء عباس حديثاً .

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