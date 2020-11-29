بالوثيقة.. مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد السابق

2020/11/29 | 00:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، وحصلت “تقدم” على نسخة منها، عن صدور امر بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق احمد عبد الجليل حسين الساعدي وشقيقه صباح عبد الجليل حسين الساعدي وزوجاتهم واولادهم.

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