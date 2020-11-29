تظاهرات في 70 مدينة فرنسية ضد قانون الأمن العالمي

2020/11/29 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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باريس- واع

تظاهر أكثر من 130 ألف شخص ، بحسب وزير الداخلية ، السبت في 70 مدينة فرنسية ضد نص قانون "الأمن العالمي" وعنف الشرطة ، وأحيانًا اشتباكات عنيفة تتخلل مظاهرات معينة خاصة في باريس.

وأحصت وزارة الداخلية 133 ألف متظاهر ، بينهم 46 ألفا في باريس مقابل 22 ألفا الأسبوع الماضي في أنحاء فرنسا. كما تجمع عدة آلاف من الناس في مرسيليا ورين وليل وحتى في مونبلييه.

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