التربية تعلن انطلاق العام الدراسي الجديد غدا الأحد

2020/11/29 | 00:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة التربية، السبت، ان غدا الأحد موعد بدء العام الدراسي الجديد، بعد استكمال الاجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة، مشيرة إلى أبرز الخطط التي سيتم تطبيقها على مدار العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (28 تشرين الثاني 2020)، ان "مدارس العراق كافة تستقبل يوم غد الأحد، الموافق الـ29 من شهر تشرين الثاني، أكثر من 10 ملايين تلميذ وطالب للمراحل الدراسية كافة، في محطة جديدة للمعرفة في العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، إيذانا ببدء الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات صحية احترازية مشددة يتم تطبيقها هذا العام بسبب جائحة كورونا، للحفاظ على صحة الملاكات التعليمية والطلبة".

وجددت الوزارة في بيانها، "دعواتها للأسر التربوية وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشتركة لا تقل مهمة احدهما عن الآخر لضمان تهيئة الأجواء الدراسية الملائمة، معلنة بالوقت ذاته عن وضع الخطط الصحية والتعليمية التي سيتم تطبيقها على مدار العام الدراسي الجديد ولعل أبرز هذه الخطط هو دمج التعليم ما بين الورقي والإلكتروني باستخدام العديد من المنصات الإلكترونية وإعادة تكييف المناهج دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي" .

وأضاف البيان: أن "الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على تجهيز المدارس بالرحلات والمستلزمات الدراسية لدعم المسيرة التربوية وخلق عام دراسي موفق يرفع من أداء الطلبة ومستواهم العلمي للوصول الى الهدف المنشود".

وتابعت: ان "نجاحنا يتحقق اليوم عندما تستمر مسيرة الحياة والعلم والمعرفة في آن واحد، وليكون العراق نموذجا فريدا لتجاوز الصعاب كما يعرفه الجميع، وكما نريده أن يكون".

وكانت محافظات النجف وبابل وواسط والديوانية، قررت اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي غدا الاحد بسبب غزارة الأمطار.





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