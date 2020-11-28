بابا الفاتيكان يعين 13 كاردينالا جديدا من كل القارات

2020/11/29 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البابا فرنسيس، السبت، أسماء 13 كاردينالا جديدا عيّنهم من كل القارات، مواصلا بذلك تعديل تراتبية الكنيسة لتكون قريبة من أولوياته، وذلك في مراسم مقتضبة بسبب جائحة كوفيد-19.

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