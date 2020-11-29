إعادة فتح المؤسسات التجارية في دول أوروبية والقارة تتخطى 400 ألف وفاة بكوفيد-19

2020/11/29 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس (أ ف ب) – سجّلت أكثر من 400 ألف وفاة بكوفيد-19 في أوروبا، ثاني أكثر المناطق تضررا من فيروس كورونا المستجد، وحيث تعيد دول عدة في نهاية الأسبوع فتح مؤسساتها التجارية استعدادا لأعياد نهاية السنة.في فرنسا، أعادت كل المحال السبت فتح أبوابها حتى الساعة 21,00 بما أن حظر التجول لا يزال مفروضا، […]

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