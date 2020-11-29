جريمة أخرى ترتكبها ميلشيا الصدر في الناصرية - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2020/11/29 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق منذ سيطرة قوى السلطة الإسلامية والقومية ومليشياتها على ساحات الانتفاضة في اغلب مدن العراق المنتفضة، والجرائم بحق المنتفضين لم تتوقف، فبين الاغتيال والخطف والاعتقال راح الكثير من الضحايا بعلم من الحكومة وتحت رعاية أجهزتها التي تحمي أو تغض النظر، بل وتشارك القتلة والمجرمين أعمالهم الإرهابية هذه.إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الصدر في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية يوم الجمعة المصادف 27/ ......





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