الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

2020/11/29 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اديس ابابا (أ ف ب) – أعلن الجيش الإثيوبي السبت أنه سيطر على عاصمة إقليم تيغراي، بينما يجري عمليات بحث عن قادته المتمرّدين.وجاء الإعلان بعدما أفادت تقارير عن تعرّض ميكيلي لقصف عنيف في إطار هجوم واسع للجيش على المدينة التي تعد نصف مليون نسمة وتديرها جبهة تحرير شعب تيغراي المتمرّدة.وأعلن قائد الجيش الجنرال […]

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