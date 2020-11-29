البحرية الأميركية تنفي أن تكون أي “تهديدات” وراء إعادة حاملة طائرات الى الخليج

2020/11/29 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أمرت واشنطن حاملة الطائرات الأميركية “يو أس أس نيميتز” مع مجموعتها من السفن الحربية بالعودة الى منطقة الخليج، لكن ناطقة باسم البحرية الأميركية نفت السبت أن تكون هذه العودة مرتبطة بأي “تهديدات” بعد اغتيال عالم نووي ايراني.وتصاعد التوتر في المنطقة بشكل كبير بعد عملية اغتيال محسن فخري زاده الجمعة […]

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