ناشط هندي يحول معدات الوقاية من كورونا إلى منازل

2020/11/29 | 01:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناشط الهندي، بينيش ديساي، عن مشروعه المبتكر والقائم على أنقاض أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والمتمثل بإعادة تدوير الكمامات وأدوات الوقاية من العدوى، لتحويلها إلى طوب "صديق للبيئة".

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