مصادر: سماع اطلاق نار كثيف وسط الناصرية والغانمي يتوجه لذي قار

2020/11/29 | 01:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت مصادر محلية، قبل قليل سماع اطلاق نار كثيف بالقرب من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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