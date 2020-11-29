يوفنتوس يكتفي بالتعادل مع بينيفينتو بعد إراحة رونالدو

2020/11/29 | 01:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اكتفى فريق يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع مضيفه بينفينتو الوافد الجديد، السبت، بعد إراحة هدافه كريستيانو رونالدو.

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