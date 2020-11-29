2020/11/29 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

قرر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تشكيل خلية لإدارة الأزمة في محافظة ذي قار برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي.

وقال الكاظمي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، انه "انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد ، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين، فإن الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيراً تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات" .

واضاف: "وعلى ذلك، قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ) يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق".

وتابع: "نهيب بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد، من أجل عراق يليق بالعراقيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكل لجنة برئاسة الأعرجي لادارة الأزمة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشكل لجنة برئاسة الأعرجي لادارة الأزمة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).