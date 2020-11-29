هل كان اغتيال العالِم طلقة البداية لحرب ترامب على إيران ؟ - حسين علوان حسين

2020/11/29 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين سايمن تسدول (Simon Tisdall) ؛ صحيفة الغارديان اللندنية ، السبت 28 تشرين الثانييثير اغتيال كبير الخبراء النوويين للبلد [إيران] المخاوف من أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مصمم على اتخاذ المزيد من الإجراءات .لقد أدى اغتيال العالم النووي الإيراني البارز يوم الجمعة المنصرم إلى تصعيد الشكوك بشأن احتمال أن يحاول دونالد ترامب ، بالتعاون مع حلفائه الإسرائيليين و السعوديين المتشددين ، إلى است ......





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