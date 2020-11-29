2020/11/29 | 02:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: رلى واثق

اقرَت المفوضية العليا لحقوق الانسان بأن التعليم المدمج الذي اقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي المقبل يصطدم بالكثير من العقبات.

وقال عضو المفوضية الدكتور انس اكرم العزاوي لـ«الصباح»: ان الوزارة قدمت رؤيتها بشأن هذا النوع من التعليم، الا ان تطبيقه على ارض الواقع لايزال يصطدم بالكثير من العقبات.

واضاف ان التعليم المدمج يمكن تطبيقه على التخصصات الانسانية، لكن المشكلة الاكبر تكمن في كيفية تطبيقه على الاختصاصات العلمية كالطب والهندسة، فضلا عن اشكالية توزيع المواد الدراسية، وضمان حضور الطلبة للمختبرات وتقديم الدروس العملية التي من الصعب ان تكون «اون لاين» بشكل دائم.

وبين ان وزارة التعليم تبذل قصارى جهدها لانجاح هذه التجربة خلال العام الدراسي الجديد، الا ان تطبيقها بشكل واقعي وتوزيع المناهج يلاقي صعوبة سواء للطلبة او التدريسيين على حد سواء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان تقرّ بعقبات تواجه التعليم المدمج في الجامعات) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان تقرّ بعقبات تواجه التعليم المدمج في الجامعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).