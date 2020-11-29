الكاظمي يرسل قوات إلى ذي قار لـ

2020/11/29 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، بإرسال قوات إسناد من العاصمة بغداد إلى محافظة ذي قار، وذلك بهدف حفظ الأمن فيها وتشكيل خلية لإدارة الأزمة في المحافظة برئاسة مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي.

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