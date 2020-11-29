ترامب: أشخاص صوتوا بشكل غير قانوني في ويسكونسن

2020/11/29 | 02:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، كشفت عن العديد من الأصوات غير القانونية".

وكتب ترامب على "تويتر"، أن "إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن لا تتعلق بإيجاد أخطاء في العد، ولكن بالعثور على الأشخاص الذين صوتوا بشكل غير قانوني، وسيتم رفع هذه القضية بعد انتهاء إعادة الفرز، يوم الاثنين أو الثلاثاء".

ويستمر ترامب، في التشكيك بنزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، "لم يفز بالانتخابات"، إذ شكك، الخميس الماضي، في حصول بايدن، على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

من جهته، أعلن بايدن، الأربعاء الماضي، استعداده للقاء مع ترامب، في حال طلب منه ذلك.

وقال: "بالطبع سألتقي معه إن طلب مني".

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني الجاري، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه.

وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من كانون الثاني المقبل.

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