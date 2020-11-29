من تاريخية صراع الهوية في العراق المعاصر (5- 5): - عقيل الناصري

2020/11/29 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عقيل_الناصري وقد تزامن هذا الصراع وتسلل إلى الشارع السياسي وتلقفته القوى الاجتماعية وأحزابها السياسية من خلال رفعها شعاراتها الخاصة ذات النظرة الاحادية والمعبرة عن أنويتها السياسية، وليس تلك الجامعة لعناصر (الكتلة التاريخية) آنذاك والمتمثلة في احزاب جبهة الاتحاد الوطني، بغية فرض كل طرف منهم هيمنته وتصوراته الفلسفية والسياسية ولآفق مشروعها المستقبلي على القوى الاخرى، مستخدمة العنف المادي والمعنوي لتحقيق ذلك الغ ......





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