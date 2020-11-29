2020/11/29 | 03:38 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "اللهجة الحاقدة"..
الجزائر تعلق قرار أوروبي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اللهجة الحاقدة".. الجزائر تعلق على قرار أوروبي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الجزائر تعلق قرار أوروبي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("اللهجة الحاقدة".. الجزائر تعلق على قرار أوروبي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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