حظر تجول في سان فرانسيسكو لارتفاع الإصابات بكورونا

2020/11/29 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مدينة سان فرانسيسكو الأميركية فرض حظر تجول وقيود أخرى، اعتبارا من الإثنين، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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