2020/11/29 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوكو حرام تذبح 43 مزارعا شرقي نيجيريا

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