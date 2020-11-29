تقرير: ترامب يفكر في إطلاق حملته لانتخابات 2024 يوم تنصيب بايدن

2020/11/29 | 06:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع الدايلي بيست أن الرئيس دونالد ترامب يفكر في بدء حملته لانتخابات 2024 خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير القادم.

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