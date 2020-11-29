قضية شيكابالا.. الأمن المصري يتحرى ودار الإفتاء تقول كلمتها

2020/11/29 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع الضجة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول لاعب نادي الزمالك، شيكابالا، والتنمر الذي طاله بعد خسارة فريقه لقب دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي، قالت دار الإفتاء المصرية إن التنمر والسخرية محرمان في الإسلام.

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