لجنة نيابية: بدون قانون المحكمة الاتحادية لن تكون هناك انتخابات

2020/11/29 | 07:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ما زالت الخلافات السياسية مستمرة حول قانون المحكمة الاتحادية وتعديلاته المرتقبة؛ وبينما رفض مجلس النواب سحب صلاحياته بالمصادقة على أعضاء {الاتحادية} وتحويل تلك الصلاحية إلى رئاسة الجمهورية، أكدت اللجنة القانونية النيابية أنه بدون قانون المحكمة الاتحادية، لن تكون هناك انتخابات لارتباطها الوثيق بالقانون.

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