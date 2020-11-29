المساءلة والعدالة: لن نخضع لضغوط القوى بشأن مرشحي الانتخابات المقبلة

2020/11/29 | 07:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، على ان قانون الهيئة خول الوزير المختص استثناء المشمولين من اجراءات المساءلة والعدالة، بينما لفت الى ان 90 بالمئة من قضايا الطعن امام القضاء تكون لصالح الهيئة.

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