نكسة جديدة لترامب أمام محكمة في بنسلفانيا

2020/11/29 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، السبت، دعوى قضائية جديدة تقدمت بها حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تتحدث عن حصول مخالفات خلال الانتخابات الرئاسية.

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