وزير النفط: لن نطلب من أوبك استثناءنا من قرار تقليص الانتاج

2020/11/29 | 07:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعَ وزير النفط احسان عبد الجبار ارتفاع اسعار البترول في الاسواق العالمية مطلع 2021، وفيما اكد مساعي الوزارة لابرام اول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل، لفت الى ان العراق لم يطلب من اوبك الاستثناء من قرار تقليص الانتاج.

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