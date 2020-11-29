بالوثيقة.. الكاظمي يصدر أمر ديوانيا عاجلا على خلفية أحداث ساحة الحبوبي

2020/11/29 | 08:01 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأحد، قرارا جديدا بشان أحداث الحبوبي، حيث قرر تشكيل خلية لإدارة الأزمة في محافظة ذي قار برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم، 29 تشرين الثاني 2020، ان "الكاظمي، وانطلاقا من الحرص على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كل ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد، وتهديد الدولة ومؤسساتها، أكد انه من الضروري فرض القانون بطريقة تؤمن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخربين، كما ان الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيرا تستدعي موقفا مسؤولا على كل المستويات".

واضاف البيان انه "وعلى ذلك، قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ) يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجهات العادلة التي طالب بها شباب العراق".

وتابع بالقول "نهيب بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد، من أجل عراق يليق بالعراقيين".

ر.إ

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