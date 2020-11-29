المغرب:إنقاذ 31 مهاجرا غير شرعي من عرض المحيط الأطلسي

2020/11/29 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

أعلنت السلطات البحرية المغربية، إنقاذ 31 شخصا من طالبي الهجرة غير الشرعية،كانوا على متن زورق مطاطي، وذلك في عرض المحيط الأطلسي قبالة ساحل طانطان.

وأشارت، إلى أن "عملية الإنقاذ تمت بعد عملية بحث دقيقة جرى بموجبها تحديد مكان الزورق، الذي انطلق من ساحل سيدي افني".

وتابعت: "سارعت المصالح الدركية والبحرية للتدخل، وتمكنت من إنقاذ 31 منهم وانتشال جثة آخر".

وأكدت نقل الناجين، الذين ينحدرون من منطقتي سيدي إفني وكلميم، إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فيما نقلت جثة المتوفى إلى الطب العدلي، مشيرا إلى فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

المصدر: "هسبريس"

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