خبراء بريطانيون: لقاح كورونا الروسي أثبت فعاليته مقارنة باللقاحات الأخرى

2020/11/29 | 08:32 - المصدر: NRT عربية

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لقاح سبوتنيك الروسي

فوتو: أرشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد خبراء بريطانيون في مجال علم الفيروسات، أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" أثبتت فعاليته بناء على نتائج التجارب كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى التي تم الإعلان عنها.

وقال البروفسور المتخصص في علم الأوبئة، ستيفن إيفانس، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أمس السبت، 28 تشرين الثاني 2020، إن "المعطيات والنتائج تؤكد أن اللقاح فعال لدرجة كافية، كما أنها تتوافق مع ما نراه في اللقاحات الأخرى"، مبينا ان "فعالية لقاح سبوتنيك V ولقاحات أخرى هي بمثابة رسالة مهمة لعلماء الصحة حول العالم، تؤكد القدرة على مكافحة هذه الفيروسات من خلال اللقاحات".

فيما أفاد البروفسور المتخصص في علم الفيروسات، في جامعة "ريدينغ" البريطانية، إيان جونز: "لا أرى أي سبب للشك في هذه (النتائج) ... يمكن القول إن نتائج (اختبارات سوبوتنيك V) الأولية تسببت في حدوث ارتباك، لكنني أعتقد أن هذا ليس لأنه لم يكن لها أساس من الصحة، فقط لأن إطلاقها تم في وقت مبكر قليلا.



ومن المؤكد أن هذا اللقاح سيكون لقاحا مفيدا".

وكانت نتائج الاختبارات والتجارب، التي تم إجراؤها على اللقاح الروسي "سبوتنيك V " قد أظهرت فعاليته بنسبة 91,4% في اليوم 28 بعد الحقن الأول، وتجاوزت 95% في اليوم 42.

ر.إ

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