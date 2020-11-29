بالوثيقة.. الكاظمي يشكل خلية لإدارة أزمة ذي قار

2020/11/29 | 08:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلية لإدارة الأزمة في محافظة ذي قار برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي.

وتضم اللجنة عضوية كل من رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وقائد عمليات سومر اللواء الركن عماد مجهول صميدع وقائد شرطة المحافظة اللواء عودة سالم عبود واللواء الركن سعد نعيم عبدالله من قيادة العمليات المشتركة.

وستتولى الخلية تقديم الدعم اللازم لإدارة شؤون المحافظة وضبط الامن فيها، وتخول الخلية كافة الصلاحيات الادارية والمالية والامنية لإنجاز مهامها.

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