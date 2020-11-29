الكعبي: ترامب يحاول اشعال الفتيل بالمنطقة وتهديد امن العراق

2020/11/29 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصراى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الرئيس الأميركي الخاسر في الانتخابات دونالد ترامب يحاول اشتعال الفتيل بالمنطقة قبل مغادرة البيت الأبيض، لافتا الى ان تهديده للعراق يخل بالامن الداخلي وعلى الحكومة الرد على هكذا تصريحات.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “ترامب هدد برد مدمر إزاء مقتل أي عنصر أميركي بالعراق، وهو بالتالي يضع قوات بلاده الموجودة في المنطقة في دائرة الخطر كونه يحاول اشعال الفتيل بالمنطقة”.وأضاف ان “تهديد ترامب دليل واضح على ان واشنطن تقف خلف اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، إضافة الى وقوف الكيان الصهيوني خلف هذه الجريمة”.وبين ان “التهديد الأميركي يحب ان يقابل برد حكومي عراقي بدلا من التجاهل والصمت إزاء مثل هكذا تصريحات تهدد امن العراق والمنطقة، وقد تكون محاولة منه لادخال إدارة بايدن في حرب قبل مغادرته البيت الأبيض”.



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