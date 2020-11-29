وزير النفط يتوقع وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل في بداية 2021

2020/11/29 | 08:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتوقع وزير النفط إحسان عبد الجبار،الاحد، وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل في بداية 2021، مشيرا الى ان التزام الأعضاء بالاتفاق سيسهم في دعم أسعار النفط .

وقال عبدالجبار في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن العراق لن يطلب من منظمة أوبك إعفاء من اتفاق تقليص الإنتاج، مضيفا أنه يتوقع وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل في بداية 2021.

واضاف إن التزام الأعضاء بالاتفاق سيسهم في دعم أسعار النفط وإن بغداد لا تسعى لإعفاء خشية حدوث تراجع جديد في أسعار الخام.

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