"الصورة المؤلمة" مركبة.. بيليه لم يكن جاثيا قرب قبر مارادونا

2020/11/29 | 08:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدعي ناشروها أنها تظهر زيارة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لقبر النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي توفي في الخامس والعشرين من نوفمبر الحالي، إلا أن الصورة مركبة.

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