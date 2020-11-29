زيدان: أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ألافيس

2020/11/29 | 08:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على خسار "الملكي" بملعبه أمام ديبورتيفو ألافيس 1-2.

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