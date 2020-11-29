نواب ينتقدون سياسية حكومة الإقليم ومحاولتها تجويع الشعب الكردي باعذار غير مقنعة

2020/11/29 | 08:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصانتقد نواب من مختلف الكتل السياسية، ممارسات حكومة الإقليم تجاه الشعب الكردي ومحاولة تجويعه باعذار غير مقنعة، في وقت تسيطر فيه الأحزاب الحاكمة في كردستان على مقدرات الإقليم والواردات المستحصلة من تصدير النفط.وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم لـ /المعلومة/، ان “مجلس الخدمة الاتحادي يجب ان يتضمن بيانات جميع موظفي العراق بما فيهم كردستان”، لافتا الى ان “اكثر من 100 توقيع تم جمعها في البرلمان من اجل ربط رواتب موظفي الإقليم بالمركز”.من جهته، بين القيادي الكردي سوران عمر لـ /المعلومة/، ان “رواتب موظفي الإقليم تأخر توزيعها لاكثر من 70 يوما، وهو امر تتحمله حكومة كردستان التي تعيش مع احزابها بعيدة عن الشعب ومعاناته”.وكان النائب عن كتلة التغيير الكردية، غالب محمد، قد اكد لـ /المعلومة/، ان “60 بالمئة من واردات منافذ كردستان تعود لعائلتي البارزاني والطالباني”.



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