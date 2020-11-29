زيدان يحمل نفسه مسؤولية الخسارة امام ألافيس

2020/11/29 | 09:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة- واع

حمل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، نفسة مسؤولية خسار "الملكي" بملعبه أمام ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف لحساب الاسبوع الحادي عشر من منافسات الدوري الاسباني بكرة القدم .

وقال زيدان في تصريح صحفي عقب المباراة إن" تلقي هدفًا بعد مرور 3 دقائق يصعب الأمور كثيرا وعندما تبدأ المباراة بهذه الطريقة فإن كل شيء يُصبح أكثر صعوبة".

وأضاف زيدان ان " الفريق قدم مباراة سيئة ولم نقم بالأمور كفريق، وعلى اللاعبين التركيز في قادم المباريات ولا يتعين البحث عن أعذار"، وفيما يتعلق بالأخطاء الذي ارتكبها مارسيلو وتيبو كورتوا، قال زيدان: "أنا المذنب لأنني المدرب، يمكنك إخراج الكثير من الأمور، ولكن علينا إغلاق هذه الصفحة، فأمامنا مباراة أخرى يوم الثلاثاء، لا يمكننا لوم هذا ولا ذاك، أنا المسؤول عن الهزيمة أمام ألافيس".

وعن إصابة إيدن هازارد وخروجه من ملعب المباراة بعد أقل من نصف ساعة، قال زيدانإن "اللاعب تعرض لضربة كما قال هو، ونأمل ألا تكون إصابة عضلية، نحاول استعادة جميع اللاعبين، وأن يواصل هازارد المشاركة".

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