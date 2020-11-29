البرلمان رفض سحب صلاحياته.. نواب ومشرعون: الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية مستمرة

2020/11/29 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

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مبنى المحكمة الاتحادية

فوتو: أرشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد نواب ومشرعون، الأحد، استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته المرتقبة، في حين رفض البرلمان سحب صلاحياته بالمصادقة على أعضاء المحكمة وتحويلها إلـى رئاسة الجمهورية.

وقال عضو اللجنة القانونية النيـابية، حسين العقابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 29 تشرين الثاني 2020، انه "بدون قانون المحكمة الاتحادية، فلن تكون هناك انتخابات لارتباطها الوثيق بالقانون"، مبينا أن "ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية هو من اختصاصات السلطة القضائية حصرا، والتصويت على أعضائها يكون داخل مجلس النواب".

وعبر عن رفضه لسحب صلاحيات المجلس في المصادقة على أعضائها"، مؤكدا أن "اختيار أعضاء المحكمة يخضع للتوافقات السياسية".

وتابع العقابي، قائلا إن "مجلس النواب تسلم مشروع قانون المحكمة الاتحادية من رئاسة الجمهورية، وتنص إحدى مـواده عـلى سـحب اخـتـصـاص المصادقة على أعضاء المحكمة من المجلس، ومنح الصلاحية لرئاسـة الجـمهورية للمصادقة على الأســماء التي ترشـح من قـبل مجلس الـقـضاء الأعلى"، مـشـددا على أن "البرلمان لن يقبل بهذا القانون على الإطـلاق".

وأوضـح أن "عدم اكتمال نصاب أعـضاء المحكمة الاتحادية الحالية أوجد فراغا قانونيا ودستوريا، كونه يعطل العديد من القوانين والتشريعات".

وأشـار العقابي، إلى وجود خلل تشريعي في قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، بعد أن الغت المحكمة (المادة الثالثة) من القانون، اذ أصبحت هناك صعوبة في إكمال نصاب المحكمة.





وبين "نحن بحاجة الى تعديل هذا القانون وإيجاد آلية لترشيح القضاة"، لافتا الى أن "هـذه المحكمة هي جهة عليا، ومـن المؤسسات الحساسة، والتصويت عـلى أعـضائها يجب أن يكون داخل مجلس النواب"، لافتا إلى أن "البرلمان يدفع باتجاه أن يكون ترشيح قـضـاة المحكمة من خلال الـسـلطة القائية، والمصادقـة على الأسماء من قبل مجلس النواب، ونعمل قـدر الإمكان عـلى إكمال المحكمة وفـق النصوص الدستورية لتتكون من قضاة وفقهاء قانون".

واكد أن "المحكمة معطلة في الوقت الحالي، ونحن نمر بـفـراغ دسـتـوري فـي تعطيل مؤسسة عليا، كما أننا نعمل على تعديل الـقرار رقم 30 لسنة 2005 بصورة سريعة، لكي تأخذ المحكمة وضعها الطبيعي للنظر بالتشريعات والقوانين، اذ أن هناك خلل في منظومة الدولة من خلال استمرار تعطيل المحكمة الاتحادية".



ولفت إلـى أنه مـن الطبيعي أن يخضع اختيار أعضاء المحكمة الاتحاديـة لــ "التوافقات السياسية"، مؤكدا أن "جميع الأمور السياسية تمضي بالتوافق، وإن كان بشكل غير علني".

ونوه بأن البرلمان يحسن الظن دائما بالقضاة، سـواء كانوا عـن طريق التوافـق أو غيره، ويقر بأدائهم وإخلاصهم لوظيفتهم القضائية والقانونية داخل المحكمة الاتحادية.

من جانبها أشارت عضو اللجنة القانونية النائبة بهار محمود، إلى أن "هناك طريقتين لتفعيل المحكمة الاتحادية الأولى بتشريع القانون الأصلي الذي نص عليه الدسـتور، والطريقة الثانية بتعديل القانون الحالي رقم 30 لسنة 2005".

ورأت أن "الطريقة الصحيحة،هي بتـشريع القانون الأصلي، لأن القانون رقم 30 انتهت مدته"، وبينت أن "المشكلة تكمن في أن الدستور نص على أن يشرع قانون المحكمة بتصويت ثلثي أعـضاء البرلمان، وهو أمر صعب الحدوث"، منوهة بأن "اللجنة القانونية مضطرة الى اللجوء إلى التعديل".

وأشارت إلى أن "اللجنة القانونية تعمل باتجاهين، فإذا تم الحصول على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان يكون هذا أمرا جيدا في تشريع القانون، ولكن إذ لم يحصل ذلك سيتم اللجوء إلى التعديل".

ر.إ

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