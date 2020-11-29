المرور تباشر بطبع اللوحات المتأخرة وتوزيعها على اصحاب المركبات

2020/11/29 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، مباشرتها بطبع اللوحات المرورية المتأخرة وتوزيعها حسب السياقات القانونية.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد، حيدر كريم، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (29 تشرين الثاني 2020) ان مدير المرور العامة اللواء فارس عامر عبد الكريم اوعز الى دوائر المرور العامة في بغداد والمحافظات بطبع تلك اللوحات المرورية بدءا من اليوم الاحد".

واضاف ان "اللوحات ستوزع بين اصحاب المركبات حسب السياقات الاصولية والقانونية بعموم مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات".

A.Sh

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