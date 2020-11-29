الركابي: الكرة أصبحت في ملعب الحكومة بشأن المفسوخة عقودهم من الحشد والمحاضرين

2020/11/29 | 09:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الرحمن الربيعي:

المعلومة/ خاصاكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، ان البرلمان أوصى الحكومة وفق قانون الاقتراض بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي الى الخدمة وانصاف المحاضرين المجانيين، لافتا الى ان الحكومة قد لاتوفر الغطاء المالي للالتزام بهذه التوصية.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان تضمن توصية الى رئاسة الوزراء بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي”.وأضاف ان “ميزانية العام المقبل لن تتضمن أي درجات وظيفية ومحصورة بنقاط محددة وتعالج القضايا المهمة فقط”.وبين ان “قانون الاقتراض تضمن كذلك انصاف المحاضرين المجانيين في المدارس من اجل ضمان حقوقهم بالتعيين والمستحقات، لكن الدولة قد لاتستطيع استيعاب هذه الاعداد الكبيرة في ظل الوضع المالي الراهن”.



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