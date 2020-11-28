استمرار التوتر في الناصرية: اقتحام جديد لساحة الحبوبي

2020/11/29 | 09:07 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحداث دامية تشهدها الناصرية جنوبيّ العراق (أسعد نيازي/فرانس برس)شنّ أتباع التيار الصدري، فجر اليوم الأحد، هجوماً جديداً على ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبيّ العراق، إذ اقتحموا الساحة بعجلات دفع رباعي، وأطلقوا النار باتجاه المتظاهرين، فيما وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بفرض سلطة القانون في المحافظة، ووجّه بإرسال قوة خاصة إلى المدينة.

واستطاع المتظاهرون، أمس السبت، العودة إلى ساحة الحبوبي، التي سيطر عليها أتباع الصدر أمس الأول الجمعة، بعد أحداث دامية واشتباكات مع المتظاهرين، أودت بحياة 7 منهم، وجرح أكثر من 90 آخرين.

ووفقاً لعضو تنسيقية تظاهرات الناصرية، محمد الركابي، فإن "عجلات ذات دفع رباعي، اقتحمت فجر اليوم الأحد، ساحة الحبوبي، بعد إطفاء التيار الكهربائي في محيط الساحة، وقد أطلق المهاجمون النار في الهواء"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "السيارات كانت تحمل رايات تتبع التيار الصدري".

وأكد أن "المهاجمين، عبر مكبرات الصوت في العجلات، أطلقوا تهديدات للمتظاهرين، ورددوا شعارات تؤيد الصدر وتدعو إلى نصرته"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية لم تتدخل، كذلك فإنها لم تمنع المهاجمين من اقتحام الساحة".

وحمّل الركابي الحكومة "مسؤولية ما يجري من أحداث ومحاولات لقمع المتظاهرين"، مؤكداً "إصرار المتظاهرين على التمسك بساحة الحبوبي، وعدم تسليمها لأتباع الصدر أو غيرهم".

سيارات سرايا السلام تتجول قرب ساحة الحبوبي pic.twitter.com/5QjNBxdZl0

— 🇮🇶عـلـي طـالب🇮🇶 (@ali6_06) November 28, 2020

إنسحاب القوات المهاجمة من ساحة الحبوبي.#الناصرية_تقمع pic.twitter.com/JkInlBQTQq

— الفلوجة الحدث (@falujahalhadath) November 28, 2020

في ساحة الحبوبيصور من المعركة ...!! pic.twitter.com/dMK1HYoehA

— الأغا ...🌺 (@Alaghaali3142) November 28, 2020

⭕ عاجلعودة الهدوء إلى ساحة إعتصام الحبوبي بعد أن قامت مليشيات بإقتحامها والرمي بشكل وحشي @EmadKasid @KutaibaMahdi @maanaljizzani #الناصرية_تقمع pic.twitter.com/6uNiqEa1jW

— Dhari Al Iraqi (@DhariIraqi) November 28, 2020

عاجل ||مسلحون بسيارات "تاهو" يقتحمون ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، ويطلقون الرصاص الحي بإتجاه المعتصمين !!

— احمد الطيب (@Ahmd_Altaib) November 28, 2020

🟡 مسلحون بسيارات "تاهو" يقتحمون #ساحة_الحبوبي وسط ذي قار.

— الخوة النظيفة (@Brothersirq) November 28, 2020

في غضون ذلك، ومع استمرار التوتر الأمني في المدينة، التي ما زال حظر التجول سارياً فيها، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إرسال قوة خاصة من بغداد إلى مدينة الناصرية لفرض القانون فيها.

وأكد الكاظمي، في بيان، حرصه على "ترسيخ قيم الدولة، وتقويض كل ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد، وتهديد الدولة ومؤسساتها"، مبيناً بقوله: "نجد من الضروري فرض القانون بطريقة تؤمن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخربين، لذا فإن الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيراً تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات".

وأوضح: "قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان (فريق أزمة الطوارئ) بصلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجهات العادلة التي طالب بها شباب العراق".

انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد ، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين...



pic.twitter.com/5IKYWG4qlu

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 28, 2020

انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد ، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين...



pic.twitter.com/5IKYWG4qlu

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 28, 2020

ويشكك باحثون ومختصون في الشأن العراقي في جدية الحكومة بفرض سلطة القانون في البلاد.

وقال الباحث مجاهد الطائي، في تغريدة له، إن "الكاظمي قال قبل أسابيع: اتقوا الحليم إذا غضب.



لكن على ما يبدو، إن 100 جريح خلال ساعات، بين طعن ورصاص حيّ ومولوتوڤ في الناصرية، مع 6 شهداء، لا تُغضب ذلك الحليم! فما الذي يغضبه يا تُرى؟ وهل هو حليم فعلاً؟"، داعياً إياه إلى "ترك الحلم والتصرف كرجل دولة".

قال #الكاظمي قبل اسابيع: أتقوا الحليم إذا غضب.



لكن على ما يبدو أن 100 جريح خلال ساعات، بين طعن ورصاص حي وملتوڤ في الناصرية مع 6 شهداء، لا تُغضب ذلك الحليم! فما الذي يغضبه يا تُرى؟ وهل هو حليم فعلا؟أترك الحلم وتصرف كرجل دولة كما روج لك فريقك الإعلامي#الناصرية_تقمع#ساحة_الحبوبي

— مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) November 28, 2020

إلى ذلك، أدانت السفارة الأميركية في بغداد أحداث الناصرية، داعية الحكومة إلى حماية المتظاهرين.

وقالت السفارة الأميركية، في بيان، إنها "تدين أحداث العنف ضد المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية"، مشددة على أنه "لا مكان لأعمال العنف غير المبررة في أي ديمقراطية، وأن الولايات المتحدة تنضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث".

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