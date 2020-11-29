"احتجاز بين أربعة جدران".. العنف ضد النساء يشتد في زمن كورونا

2020/11/29 | 09:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأججت ظاهرة العنف ضد النساء في ظل جائحة فيروس كورونا، إذ في جميع الدول التي اتخذت تدابير تقيّد التنقلات وجدت النساء نفسها محتجزة داخل الجدران الأربعة، كما تعرضت ثلث نساء العالم للعنف في مختلف القارات والمجتمعات، بحسب وكالة "فرانس برس".

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