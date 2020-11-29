خبير نفطي يحذر من مخاطر اقرار قانون النفط والغاز بصيغته الحالية

2020/11/29 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادحذر الخبير النفطي، حسين ربيعة، الاحد، من محاولة مجلس النواب اقرار قانون النفط والغاز بصيغته الحالية.

وقال ربيعية في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس النواب يحاول اقرار قانون النفط والغاز بصيغته الحالية وذلك لخدمة الاحزاب السياسية الحاكمة"، مشيراً الى أن "ذلك سيؤدي الى هدر في المال العام بعد ضياع ثروتنا النفطية".

وأضاف أن "من صاغ القانون هم اناس ليس لهم علم ولا خبرة في صناعة النفط والغاز".

وشدد على ضرورة ان "يقف الجميع حالياً بوجه القانون ما لم يوضع هيكل جوهري له من قبل خبراء ليس لديهم انتماءات حزبية".





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