العراق يخسر الكثير من الطاقة بسبب الغاز الإيراني!

2020/11/29 | 09:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت وزارة الكهرباء، الأحد، أسباب تراجع مستوى تجهيز الطاقة على الرغم من برودة الأجواء في البلاد.



وقـــال الــنــاطــق بــاســم الـــــوزارة أحـمـد العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (29 تشرين الثاني 2020)، إن "الــوزارة تسعى لـلـحـفـاظ عـلـى قـدرتـهـا الانـتـاجـيـة من الطاقة وزيادتها في محطاتها التوليدية لـضـمـان ديـمـومـة اســتــقــرار التجهيز واستمراره، الا ان المنظومة الكهربائية فقدت خلال اليومين الماضيين ما يقارب الــ3565 ميغاواط مـن الطاقة التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز من الخط الإيراني لمحطات الانتاج".

وأوضــح، أن "ضغط الـغـاز انخفض في المناطق المذكورة إلى 10 ملايين متر مكعب بـالـيـوم بعد أن كـان 25 مليون مــتــر مــكــعــب، مــا اســفــر عــن تـحـديـد احـمـال المـحـطـات الـتـولـيـديـة (بـسـمـايـة، الــصــدر، الــقــدس، كــربــلاء، الـحـيـدريـة، النجف الغازية، المنصورية ، شط العرب، الـحـلـة ، الـديـوانـيـة، النجيبية، واسـط، وجــنــوب بــغــداد)".

وأشار إلى "تعرض المنظومة الكهربائية ايضا الى اعمال اجرامية استهدفت خطوط النقل في مناطق مختلفة، حيث تعرض خط رشيد ـ بسماية وقيارة ـ موصل وقيارة ـ كـركـوك إلـى اعـمـال تخريبية ادت إلى ســقــوط عـــدد مــن الابـــــراج وانــقــطــاع الـتـيـار الـكـهـربـائـي عــن مـنـاطـق عــدة"، مـؤكـدا أن "الــوزارة تجري ايضا اعمال الصيانة الدورية على عدد من المحطات الكهربائية اسـتـعـدادا لمـوسـم الصيف المـقـبـل مـمـا أدى إلـــى ضــيــاع طـاقـات مـتـاحـة مــن الانــتــاج"، مبينا أن "هـذه الامور مجتمعة ادت إلى زيادة ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات".

وأشــــار، إلـــى "تـسـلـم الــــــوزارة كـمـيـات مـــن المـــحـــولات مـــن شـــركـــات وزارة الصناعة نتيجة العقود المبرمة معها وتــم تسليمها الــى مـديـريـات الـتـوزيـع فـي بـغـداد والمـحـافـظـات لاجــراء حملة كبيرة لابدال المحولات المعطوبة لزيادة موثوقية تجهيز الطاقة للمواطنين".

وتــابــع الــعــبــادي، أن "الـــــوزارة تـسـعـى لـتـسـخـيـر امــكــانــيــاتــهــا لمــواجــهــة أي عــــوارض فــنــيــة تــطــرأ عــلــى الـشـبـكـة الكهربائية فـي فصل الـشـتـاء خاصة فـي هـذا الـوقـت الـذي تشهد فيه البلاد اوضـــــاع جــويــة مـتـقـلـبـة كــالأمــطــار والعواصف الرعدية، وتم منح الاولوية لـتـجـهـيـز الـكـهـربـاء لمـحـطـات الـصـرف الصحي لاستيعاب مـيـاه الأمـطـار مع تـشـكـيـل غـرفـة عـمـلـيـات مـشـتـركـة مع أمانة بغداد والمحافظات لديمومة عمل مغذيات تجهيز محطات المجاري الحاكمة".

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