متنبئ جوي يتوقع موجة جديدة من الامطار تستعد لاقتحام البلاد

2020/11/29 | 09:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأحد، إلى انتهاء الحالة الجوية الحالية واستقرار الأجواء عصر اليوم، فيما تشير التوقعات إلى موجة مطرية جديدة تبدأ الثلاثاء المقبل.

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