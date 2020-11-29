ريال مدريد وركلات الجزاء.. إحصاء ينسف ما يعتقده كثيرون

2020/11/29 | 09:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بينما يتهم ريال مدريد دائما من قبل جماهير المنافسين بالحصول على ما يعتبرونه "دعما تحكيميا"، يكشف إحصاء خاص بالدوري الإسباني أن هذه المزاعم لا تبدو دقيقة.

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