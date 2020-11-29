الافيس يهزم ريال مدريد بثنائية في الليغا الاسبانية

2020/11/29 | 09:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تلقى ريال مدريد الهزيمة الثالثة محليًا هذا الموسم، بنتيجة (1-2) مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الليجا.

وسجل هدفي ديبورتيفو ألافيس، لوكاس بيريز من ركلة جزاء في الدقيقة 5، وخوسيليو في الدقيقة 49، بينما سجل كاسيميرو هدف ريال مدريد في الدقيقة 86.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد ريال مدريد عند 17 نقطة في المركز الرابع ويواصل نزيف النقاط، بينما يرفع ألافيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن.



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