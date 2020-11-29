اليوم.. منتخب السلة يواجه نظيره اللبناني بشعار الفوز

2020/11/29 | 09:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

يواجه المنتخب الوطني بكرة السلة في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأحد نظيره اللبناني في إطار الجولة الثالثة من المرحلة الأولى للمجموعة الرابعة والمؤهلة الى نهائيات آسيا 2021 على صالة خليفة في العاصمة البحرينية المنامة.

ويخوض أسود الرافدين هذه المنافسات وسط ظروف صعبة فرضتها جائحة كورونا والتعامل السيئ من الجانب البحريني واللجنة المنظمة التي ابعدت ثلاثة لاعبين من اعمدة المنتخب الوطني وهم علي حاتم وحسان علي وذو الفقار فاهم ، فضلا عن الضغوط النفسية التي عانى منها الفريق منذ وصوله العاصمة البحرينية ، مروراً بالحجر الجماعي وسوء التغذية .

ويتذيل منتخبنا ترتيب مجموعته الرابعة بثلاث نقاط من ثلاث خسارات أمام لبنان والهند واخيراً أمام البحرين ، بينما يتصدر فريق الأرز جدول الترتيب بست نقاط من ثلاثة انتصارات .

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