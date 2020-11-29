كاشفا عن صفقة بيع بالدفع المسبق.. وزير النفط يرجح ارتفاع اسعار الخام عام 2021

2020/11/29 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رجح وزير النفط احسان عبد الجبار، الاحد، ارتفاع اسعار الخام في السوق العالمية مطلع العام المقبل، مؤكدا ان العراق لم يطلب من اوبك الاستثناء من قرار تقليص الانتاج، فيما اشار الى سعي الوزارة لابرام اول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل.

وقال عبد الجبار، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (29 تشرين الثاني 2020) ان "اتفاق خفض الانتاج الذي أقر من قبل الدول المنتجة للنفط (أوبك +) يحقق هدف إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية"، مبينا ان "نتائج الاتفاق كانت إيجابية ومؤثرة نسبيا برغم تداعيات جائحة كورونا في اقتصاديات البلدان المنتجة والصناعية".

واضاف ان "حرص الاعضاء في اوبك على الالتزام بمحددات خفض الانتاج يسهم بشكل كبير في ارتفاع الاسعار الى مستويات معينة"، لافتا الى ان "العراق لم يطلب من اوبك استثناءه من خفض الانتاج خشية حدوث تراجع جديد في سعر البرميل بالاسواق العالمية".

وتوقع ان "يلامس سعر البرميل 50 دولارا مطلع العام 2021 وسط مؤشرات على تعاف بسيط بالطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا، بينما اكد سعي العراق لابرام اول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالاسواق العالمية".

A.Sh

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