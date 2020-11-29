المرور تلعن البدء بطبع اللوحات المتأخرة للسيارات

2020/11/29 | 09:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، البدء بطبع اللوحات المرورية المتأخرة وتوزيعها على اصحاب السيارات حسب السياقات القانونية.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم في تصريح صحفي، إن “مدير المرور العامة اللواء فارس عامر عبد الكريم، أوعز الى دوائر المرور العامة في بغداد والمحافظات بطبع تلك اللوحات المرورية بدءا من اليوم الاحد”.

وأضاف، أنها “ستوزع بين اصحاب المركبات حسب السياقات الاصولية والقانونية بعموم مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات”.

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